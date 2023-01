Zaniolo via a gennaio? I tifosi della Roma si dividono

Nicolò Zaniolo può lasciare la Roma entro la fine del mercato di gennaio. L'ipotesi inizia a rimbalzare sui media e i tifosi si dividono. Su Twitter la notizia, tra i commenti di chi non lo cederebbe mai e di chi invece sfrutterebbe l'occasione di incassare 35-40 mld da reinvestire, è anche oggetto di diversi sondaggi.

Cedereste Nicolò Zaniolo per una cifra intorno ai 35/40 milioni di euro? Sì No #Zaniolo #ASRoma #19gennaio pic.twitter.com/hbRtCCJyQg

Molti ricordano i numeri di Zaniolo, classe 1999, con la maglia della Roma. Dal 2028 a oggi, 94 presenze e 13 goal, con due gravi infortuni alle spalle, la rottura del legamento crociato di entrambe le ginocchia. E c'è chi preferisce ricordare che, con la maglia della Roma, ha sempre dato tutto.

Se #Zaniolo andrà al Tottenham, ok. Ma non vi vergognate di quello che state dicendo? Siete diventati come gli altri. Ma che vi ha fatto questo ragazzo? Ha sempre dato tutto. #ASRoma pic.twitter.com/xKbyCMdptd