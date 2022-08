Zaporizhzhia, ultime news sulla centrale nucleare

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) continua le consultazioni con l'Ucraina e la Russia per visitare l'impianto nucleare di Zaporizhzhia. "È nel mezzo di una zona di guerra, è qualcosa che non è mai stato fatto prima, inviare un gruppo di ispettori internazionali", ha detto il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi alla Cnn, riconoscendo che ci sono "progressi" nei difficili negoziati e che, se la visita andrà avanti, sarà lui a guidare la squadra nell'impianto nucleare.