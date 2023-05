Un centinaio di cittadini ucraini residenti in Italia si è ritrovato in un pacifico sit-in di accoglienza in piazza Barberini. Cinturati dai poliziotti del Reparto Mobile hanno bandiere e cartelloni di benvenuto a Zelensky, da poco arrivato nella Capitale. Cantano l’inno nazionale, per niente scalfiti dalla pioggia e, all’Adnkronos, dicono: “Siamo qui per il nostro grande presidente. Non sappiamo se si fermerà, ma ci speriamo”.