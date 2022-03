Zelensky al Parlamento, bufera Petrocelli: "Fuori da governo interventista"

"Fuori da questo governo interventista, che vuole fare dell'Italia un paese co-belligerante". Il presidente M5S della Commissione Esteri Vito Petrocelli, oggi assente alla Camera durante il video-collegamento con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si esprime così su Twitter. Le parole del parlamentare scatenano una bufera.

Il Pd chiederà "spiegazioni" sulle sue ultime affermazioni a Vito Petrocelli nella seduta della commissione Esteri che si terrà nel pomeriggio al Senato. Fonti parlamentari dem spiegano all'Adnkronos che, prima di qualunque determinazione, l'intenzione è quella di ascoltare l'esponente pentastellato e "chiedere conto, nelle sedi opportune, di quello che ha detto". Certo, osserva un senatore Pd, "se conferma quanto ha detto, è libero di esprimere le sue opinioni. Ma non come presidente di commissione, ma come senatore semplice".

"Credo che a situazioni emergenziali come quella attuale debbano seguire decisioni importanti che però saranno il frutto di una discussione approfondita all'interno del gruppo M5S", dice all'Adnkronos il presidente della Commissione Trasporti del Senato Mauro Coltorti, commentando le parole del collega senatore Vito Petrocelli, il quale ha auspicato l'uscita del Movimento dal governo.

"I vertici del M5S si dissocino dalle gravissime parole di Vito Petrocelli riguardo al ritiro dei ministri e sottosegretari ad un governo italiano definito “interventista” che sta giustamente difendendo i valori della democrazia incarnati dalla eroica resistenza del popolo ucraino. Il presidente Draghi ha richiamato l’unità del parlamento italiano di fronte alla testimonianza di altissimo valore storico, etico e politico di Zelensky, non possiamo tollerare oltre le prese di posizioni di esponenti filo Putin. Italia Viva torna a chiedere le dimissioni immediate di Petrocelli dalla commissione Esteri del Senato : dopo queste ulteriori dichiarazioni che seguono gesti concreti come il voto contrario alla risoluzione del Parlamenro sulla guerra in Ucraina non può davvero continuare a ricoprire quel ruolo. Dovrebbe essere lui per primo a fare un passo indietro viste le sue parole", dice in una nota la vicepresidente dei senatori di Italia Viva Laura Garavini.