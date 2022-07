Zelensky: "Contiamo su arrivo potente sistema difesa aerea"

Volodymyr Zelensky ha affermato che la priorità per l'Ucraina rimane la "sicurezza del cielo e c'è una conferma teorica della fornitura di pertinenti sistemi di difesa all'Ucraina. Non importa come si svolga la guerra sul campo di battaglia, la priorità - ha sottolineato il presidente ucraino durante un briefing con il Primo Ministro Michal Martin a Kiev - resta la sicurezza del cielo. Contiamo sull'arrivo di un potente sistema di difesa aerea".

Secondo Zelensky, la velocità del ritorno degli sfollati in Ucraina dipenderà da tali forniture, che possono proteggere dal lancio di razzi: "È importante, perché darà a donne e bambini la possibilità di tornare a casa. I bambini devono andare a scuola, gli adulti devono andare all'università, lavorare".