Zelensky: "Donbass tornerà ucraino"

''Il Donbass sarà ucraino''. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso video nel quale ha ammesso la ''situazione molto difficile nel Donbass'', la regione orientale dell'Ucraina dove le forze armate russe hanno intensificato l'offensiva e rivendicato conquiste. ''La Russia non dovrebbe pensare che terrà sotto il loro controllo le città di Lyman o Sievierodonetsk poiché alla fine torneranno in Ucraina'', ha detto.

"Ecco perché dobbiamo aumentare la nostra difesa, aumentare la nostra resistenza e il Donbass sarà di nuovo ucraino. Anche se la Russia porterà tutte le sofferenze e la rovina nel Donbass, ricostruiremo ogni città, ogni comunità", ha aggiunto.