Zelensky: "Incontro con Macron e Scholz? Non annuncerei cose pubblicamente"

A Parigi ieri sera "abbiamo avuto un incontro molto potente e importante" con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Lo vedo come un incontro positivo: non annuncerei le cose pubblicamente", ma si è parlato di "aumentare le capacità" militari ucraine, "inclusi i carri armati". Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa a Bruxelles a margine del Consiglio Europeo.