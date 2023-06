Zyrus LP1200 Strada: la hypercar su base Lamborghini

Zyrus LP1200 Strada è una hypercar realizzata su base Lamborghini Huracan.

Nasce da un’idea di un preparatore norvegese, la Zyrus LP1200 Strada sarà prodotta in soli nove esemplari.

L’obiettivo della Zyrus Engineering è quello di competere con vetture del calibro della Bugatti Chiron e Koenigsegg Jesko.

Zyrus ha affermato che per gestire l’enorme potenza generata dal propulsore, rispetto al modello originale, sono stati sostituiti oltre 600 componenti ed utilizzati diversi accessori in fibra di carbonio, il tutto al fine di ridurre il peso e rendere più stabile la vettura, alle alte velocità.

Anche il glorioso propulsore aspirato è stato oggetto di interventi, Zyrus ha montato un doppio turbocompressore e un impianto di scarico in Inconel.

Il V10 da 5.2 litri diventa un biturbo da ben 1.217 CV, prevista anche una modalità di guida specifica, quella “Strada” che addolcisce il carattere del motore, limitando la potenza a 700 cavalli, mentre in Sport sono disponibili ben 900 cv.

Pur se il suo ambiente naturale è la pista, la Zyrus LP1200 è stata anche omologata per la circolazione stradale.

Oltre che sul propulsore, sono state riviste anche le sospensioni, montati ammortizzatori Ohlins TTX regolabili e cerchi in lega da 19” all’anteriore e 20” al posteriore che calzano pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R.

L’abitacolo sostanzialmente è lo stesso della Lamborghini Huracan di serie, il sistema dell’infotainment si avvale di un display da 8,4 pollici. I sedili in pelle riportano la scritta “Strada”, mentre per rendere la hypercar più sicura, è stato aggiunto un roll-bar.

Così come sulle vetture da corsa, è presente il sistema “Smart Dash” per registrare la telemetria durante le sessioni di guida in pista per analizzarle successivamente e migliorare le prestazioni.