Mibact stanzia 600 mln di euro per investimenti sui beni culturali

Dario Franceschini

Il comitato tecnico scientifico del Mibact ha approvato un piano di investimenti pari a 597.058.875 milioni di euro sul patrimonio culturale italiano. Lo comunica una nota del ministero dei Beni culturali e del Turismo, spiegando che questi fondi sono "immediatamente disponibili per realizzare interventi in tutta Italia, che comprendono il più importante piano antisismico finora finanziato sul patrimonio museale statale, una serie di azioni per la riqualificazione delle periferie urbane e numerosi restauri di beni culturali segnalati dal territorio".

Il piano, che attinge al Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dalla legge di bilancio 2017, risponde a una visione organica che considera strategico il ruolo del patrimonio culturale nelle politiche di tutela, sviluppo e promozione dei territori.

"Le risorse stanziate oggi – dichiara il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini – segnano un importante traguardo con il primo, grande piano di prevenzione del rischio sismico per i musei statali e la messa in sicurezza del patrimonio culturale nazionale". Su http://www.beniculturali.it/comma140 l’elenco completo degli interventi e il decreto del Ministro.