Maestra presa a schiaffi da una mamma

(Fotogramma)

Aggressione ai danni di una maestra a Villaricca, in provincia di Napoli. La madre di un alunno della scuola elementare 'G. Rodari' ha schiaffeggiato la maestra all'esterno dell'istituto, per ragioni ancora ignote. La maestra si è recata in ospedale per farsi medicare. Al momento non risulta che la donna abbia presentato querela.

Si allunga così la drammatica lista degli insegnanti vittime di violenze e aggressioni, dopo l'episodio del 17enne che ha accoltellato la docente di un istituto superiore in provincia di Caserta, il caso del vicepreside di una scuola di Foggia picchiato dal genitore di un alunno e quello di un'insegnante di una scuola in provincia di Piacenza picchiata da uno studente di prima media.