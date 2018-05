Il messaggio che blocca WhatsApp

(AFP PHOTO)

Basta un click e il cellulare si blocca. Tutto per un cosiddetto 'text bomb' inviato via WhatsApp che potrebbe 'congelare' lo smartphone per qualche minuto, oltre a bloccare l'applicazione.

Se ricevete un messaggio con il testo "Questo è davvero interessante" - accompagnato da un'emoticon che ride e un 'Leggi qui' (se in inglese, 'Read more') - pensateci qualche secondo di più e, soprattutto, non cliccate.

IL CODICE - Si tratta di un codice di 'Pastebin' (sistema che permette agli utenti di inviare testi solitamente in codice e, in questo caso, visibili a chiunque) che può essere trovato online, copiato e incollato nei messaggi, secondo quanto riporta il 'Daily Mail', che cita la testata 'Neowin'.

Soluzione? Eliminare il messaggio. In alcuni casi, si ricorda, potrebbe essere necessario riavviare i dispositivi. Cosa accade? Attraverso il messaggio - in cui sono 'nascosti' codici sorgente - si crea un sovraccaricamento dell'applicazione. Che va in crash.

IL BLOCCO - Questa azione finisce così per bloccare WhatsApp ma anche - in alcuni casi - provocare l'arresto del sistema operativo e dello smartphone che però, viene sottolineato, non sembra subire danni.