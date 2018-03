Tre tazzine di caffè al giorno 'salva-cuore'

(Fotogramma)

Arterie pulite e cuore 'protetto' grazie al caffè. Berne tre tazzine al giorno ha un effetto benefico per i vasi sanguigni, come indicano gli scienziati dell'Università di Sao Paulo in Brasile diretti da Andreia Miranda, in uno studio pubblicato sul 'Journal of the American Heart Association'. "Nel nostro studio - spiega Miranda - abbiamo scoperto che il consumo abituale di più di tre tazzine al giorno riduce il rischio di calcificazione coronarica". Un elemento chiave per il pericolo di infarto. Il team non è però sicuro su quale sia la componente benefica: la caffeina o alcuni degli antiossidanti presenti nella nera bevanda.

Per il loro studio il gruppo ha analizzato le abitudini alimentari e i dati sulla quantità di calcio nelle arterie di oltre 4.400 persone. Quasi tutte bevevano caffè: il 56% lo faceva almeno due volte al giorno, mentre il 12% più di tre volte. Inoltre il 10% presentava livelli di deposito di calcio nelle arterie. I ricercatori hanno scoperto che questo elemento aveva una correlazione inversa con il consumo del caffè. Chi beveva almeno tre caffè al giorno aveva i punteggi migliori, ossia le arterie più pulite.

Questo non vuol dire, avvertono gli autori, che bere litri di caffè sia consigliabile. "Altri studi hanno già mostrato che un eccessivo consumo di questa bevanda non comporta benefici per la salute", ammonisce Miranda. "Il caffè - sottolinea la studiosa - è una complessa miscela di minerali e vari componenti", dunque non è ancora chiaro quale sia quello benefico per i vasi sanguigni. L'unica certezza è il legame messo in luce dalla ricerca.