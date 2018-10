Thailandia, Marquez in pole davanti a Rossi

(Afp)

La Honda di Marc Marquez con il tempo di 1.30.088 è stata la più veloce nelle qualifiche del Gp della Thailandia sul circuito di Buriram. Secondo posto per la Yamaha di Valentino Rossi con il crono di 1.30.099 e terza la Ducati di Andrea Dovizioso in 1.30.227. Quarta piazza per l'altra Yamaha di Maverick Vinales, seguito da Cal Crutchlow, Andrea Iannone, Dani Pedrosa, Johann Zarco, Danilo Petrucci e Jack Miller, decimo.

Niente Gp della Thailandia per lo spagnolo Jorge Lorenzo. Il pilota della Ducati non prenderà parte alla gara di domani. Dopo l'incidente del venerdì di libere nel quale si è procurato la micro frattura al radio distale destro e vari traumi anche al piede infortunato ad Aragon arriva la decisione, persa per evitare ulteriori rischi. "Non mi sentivo il polso sinistro a posto, ho fatto la radiografia e abbiamo scoperto la frattura". Commenta il numero 99. "Non ha senso correre, sono lontano dalla lotta di testa in classifica e ora devo recuperare in vista al Giappone dove arriverò non al massimo della forma". Per Lorenzo, quindi, si apre un periodo di recupero in vista del proseguo della trasferta asiatica e del Gp a Motegi.