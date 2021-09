11 settembre, Biden con Obama a Ground Zero

Joe Biden oggi in tutti e tre i siti degli attacchi dell'11 settembre del 2001 e a Ground Zero, dove sarà accompagnato dall'ex presidente Barack Obama. La scansione degli evento prevede che oggi alle 8.30 (le 14.30 in Italia) il presidente partecipi alla prima delle cerimonie insieme a Obama al memoriale dell'11 settembre insieme ai parenti delle vittime. Verranno come di consueto letti tutti i nomi di quanti morirono negli attacchi alle Torri gemelle.

Durante la cerimonia saranno osservati sei minuti di silenzio, uno per ogni torre colpita e poi crollata, uno per l'attacco al Pentagono e un altro per il volo 93 che si schiantò in un campo in Pennsylvania.

A Shankville la cerimonia inizierà alle 9.45 e interverrà l'ex presidente George W. Bush, che era in carica da meno di un anno quando si verificarono gli attacchi. Alle 10.03 saranno letti i nomi dei passeggeri e dell'equipaggio del volo 93. L'ultima cerimonia sarà al Pentagono, dove il presidente Biden parteciperà alla cerimonia di deposizione di una corona in memoria delle vittime.