Molinari, referendum per Tav sarebbe superfluo e rischioso

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - Sulla Tav "un referendum sarebbe superfluo, rischiamo di dare voce a una minoranza rispetto alla maggioranza dei cittadini piemontesi per quanto riguarda questa opera e il terzo valico". Lo sostiene intervistato dall'AdnKronos, il capogruppo leghista della Camera, Riccardo Molinari. "Ci sono accordi presi, bandi da aprire, già finanziati, come per il terzo valico", ricorda il parlamentare piemontese. "Capisco però -aggiunge- che l'atteggiamento ambiguo del Ministro Toninelli possa ingenerare qualche preoccupazione negli imprenditori."