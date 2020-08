Tigri, ne restano solo 3.890 libere in natura

Il 29 luglio si celebra la Giornata Mondiale della Tigre. Questo video, diffuso dal WWF è stato realizzato in India. Ed è così che vorremmo sempre vedere le tigri, libere in natura. Eppure nel mondo, "ogni settimana - denuncia il WWF - due tigri vengono uccise dai bracconieri e sono solo 3.890 gli individui liberi in natura. Distribuiti in maniera disomogenea in 13 differenti Paesi (India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Russia, China, Myanmar, Thailandia, Malesia, Indonesia, Cambogia, Laos e Vietnam), con un calo della popolazione stimato di circa il 97% rispetto a un secolo fa". "In India - osserva l'organizzazione - c’è la popolazione più numerosa, con 2.226 tigri censite, mentre negli altri Paesi la situazione è più grave. Tra Russia e Cina e si contano circa 450 tigri dell'Amur, una sottospecie unica ormai a forte rischio di estinzione, mentre in Indonesia sopravvivono solo circa 400 tigri di Sumatra, mentre in alcune aree si contano poche decine di individui. Secondo recenti studi è il Sud-est asiatico l'area in cui le tigri stanno soffrendo di più a causa del bracconaggio: la più grave causa del declino di questo splendido felino". (Video WWF)