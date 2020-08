Le foreste, il nostro antivirus

di Valerio Masia

Un vero e proprio antivirus. Le foreste del pianeta terra. Sono l’habitat per l’80% della biodiversità terrestre, dove vivono milioni di specie in gran parte ignote alla scienza, compresi virus, batteri, funghi e molti altri organismi, anche parassiti, che coabitano in equilibrio con l’ambiente e le specie con le quali si sono evoluti