Musumeci: "Burocrazia nemico, esportare modello ponte Morandi"

"Siamo pronti a guardare al futuro, l'unico ostacolo, l'unico nemico e non solo in Sicilia è la burocrazia. Se potessimo esportare in tutta Italia il metodo del Ponte Morandi creeremmo ovunque ricchezza, rimetteremmo in moto l'economia, libereremmo i cassetti dal tanto denaro che rimane fermo per anni". A dirlo è stato il governatore siciliano, Nello Musumeci, intervenendo al Meeting di Rimini.

"Nella mia regione da momento in cui penso di realizzare un'opera pubblica a quello in cui apre il cantiere possono passare anche cinque anni - ha concluso - perché le leggi sembrano essere fatte per allentare la spesa pubblica che, invece, se produttiva e reale, se non è spreco è una straordinaria occasione di ricaduta sul territorio".