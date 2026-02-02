circle x black
Alperia firma accordo per fornitura biometano a Dolomites Milk (Gruppo Loacker)

Un passo rilevante per la sostenibilità, l’economia circolare e la decarbonizzazione della filiera agroalimentare in Alto Adige

02 febbraio 2026 | 13.38
Redazione Adnkronos
Alperia, provider di servizi energetici altoatesino, ha firmato un accordo di lungo termine per la fornitura di biometano a Dolomites Milk, azienda altoatesina produttrice di siero e latte in polvere per brand internazionali nel settore alimentare. "Si tratta di uno dei primi contratti di Biomethane Purchase Agreement (Bpa) formalizzati in Italia - sottolinea Alperia in una nota - che segna un passo rilevante per la sostenibilità, l’economia circolare e la decarbonizzazione della filiera agroalimentare in Alto Adige, rafforzando il ruolo di Alperia come attore di riferimento nella transizione energetica".

L’accordo prevede la fornitura di 2 milioni di standard metri cubi (smc) di biometano all’anno a Dolomites Milk, società del gruppo Loacker Spa e coinvolge anche Bio Energie di San Lorenzo di Sebato (Bz), in qualità di produttore di biometano - spiega la nota - Dolomites Milk riceverà il biometano tramite Alperia, che si occuperà dell’intera gestione logistica, garantendo la consegna del biometano al cliente finale. A fronte di un consumo complessivo pari a circa 3 milioni di smc annui, Alperia fornirà inoltre il gas naturale necessario a coprire l’intero fabbisogno energetico dell’azienda, assicurando continuità di fornitura, tracciabilità del prodotto e un flusso operativo semplificato per tutte le parti coinvolte.

La durata dell’intesa è di 7 anni, con la possibilità di estensione per ulteriori 3 anni, a conferma della volontà delle parti di costruire un rapporto stabile e orientato al lungo periodo. Obiettivo dell’accordo è quello di sostenere la programmazione produttiva, valorizzare il biometano come fonte energetica rinnovabile e contribuire in modo concreto alla riduzione delle emissioni di CO2.

“Siamo orgogliosi di essere tra i primi in Italia a realizzare questo tipo di accordo di lungo termine per la fornitura di biometano - sottolinea Luis Amort, Ceo di Alperia - confermando il nostro ruolo attivo nella transizione energetica e nell'adozione di strumenti concreti a supporto dell’economia circolare. Un modello che offre stabilità alla programmazione industriale e agli investimenti nella produzione di biometano, rafforzando la filiera e offrendo un riferimento replicabile a livello nazionale”.

“Questo accordo pluriennale per la fornitura di biometano rappresenta una scelta strategica per rafforzare la resilienza energetica della nostra filiera, accelerare la decarbonizzazione e dare impulso a un modello concreto di economia circolare - osserva Wanda Hager, Managing Director Agriculture&Procurement Loacker Spa - Integrando una quota significativa di gas rinnovabile nella nostra base di approvvigionamento, tuteliamo la continuità operativa, riduciamo l’esposizione alla volatilità dei mercati e allineiamo in modo misurabile i nostri obiettivi Esg con la crescita del business”.

