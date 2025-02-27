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Австрия: достигнуто соглашение о формировании правительства центра, основное внимание уделяется мигрантам, стоимости жилья и сбалансированному бюджету

27 febbraio 2025 | 16.27
Redazione Adnkronos
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Соглашение о формировании нового правительства в Австрии, достигнутое сегодня между тремя умеренными центристскими силами - Австрийской народной партией (АНП), Социал-демократической партией (СДПА) и либералами из партии NEOS - сосредоточено на консолидации бюджета, стоимости жилья, с блокировкой арендной платы на один год и ограниченным повышением в среднесрочной перспективе, а также на более строгой политике в отношении мигрантов, с обязательными программами интеграции для беженцев и запретом на ношение платков для девочек в возрасте до 14 лет для "защиты их от сегрегации и угнетения".

Также будет "временно и с немедленным вступлением в силу" заблокирована выдача разрешений на въезд для членов семей просителей убежища. Просители убежища должны будут проживать в специальных центрах, чтобы предотвратить их побег в случае отклонения их ходатайства. Но акцент будет сделан на центрах с гуманными условиями, с особым вниманием к потребностям несовершеннолетних. Во внешней политике программа подтверждает приверженность Европейскому союзу и поддержку Украины.

Таким образом, крайне правые силы исключены после победы в сентябре прошлого года Партии свободы (ПС), набравшей 28,8 процента голосов. Однако в прошлом месяце переговоры между ПС и АНП провалились. "Мы оставили позади, пожалуй, самые трудные переговоры в истории нашей страны", - заявил лидер АНП и возможный будущий новый премьер-министр Кристиан Штокер. Члены партии NEOS одобрят соглашение в воскресенье.

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austria governo coalizione programma
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