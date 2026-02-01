circle x black
Domenica In, domenica 1 febbraio: gli ospiti di Mara Venier

L'appuntamento è alle 14.00 su Rai 1

Mara Venier - fotogramma/ipa
01 febbraio 2026 | 07.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi, domenica 1 febbraio, nuova puntata di 'Domenica In', in onda dalle 14 alle 17,10 su Rai 1, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

A cominciare da Christian De Sica e Lillo Petrolo, che presenteranno il loro nuovo film 'Agata Christian – Delitto sulle nevi', una divertente commedia diretta da Eros Puglielli in uscita nelle sale il 5 febbraio. Lino Guanciale, che racconterà la nuova e attesissima miniserie 'L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro', coprodotta da Rai Fiction e diretta da Michele Soavi, in onda su Rai 1 il 3 e 4 febbraio in prima serata.

E poi musica, con Nicola Di Bari e il tenore Vittorio Grigolo che si esibiranno con il brano 'De vez en cuando', uscito nella ricorrenza della nascita di Diego Armando Maradona, e a cinque anni dalla sua scomparsa, per ricordare il grande campione.

Non mancherà uno spazio dedicato al Festival di Sanremo, con le performance di Marco Carta, Scialpi, Pierdavide Carone, Francesca Alotta, Paolo Mengoli, Michele e Bobby Solo, pronti a riportare sul palco alcuni dei loro successi più celebri.

Per l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Francesco Giorgino, Giovanni Terzi e alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi.

Enzo Miccio ripercorrerà le grandi storie d’amore di Carlo d’Inghilterra, dal matrimonio con Lady Diana fino al rapporto con Camilla, oggi Regina consorte. Infine, non mancherà il momento dedicato al divertimento con Teo Mammucari, protagonista del gioco 'La cassaforte di Domenica In'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
domenica in mara venier rai 1
