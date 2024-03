Matteo Salvini ha un cantante preferito al Festival di Sanremo 2024 ma non rivela la sua preferenza. Il leader della Lega mantiene il segreto. ''Se dico chi vorrei che vincesse Sanremo, quelli di sinistra votano tutti contro e quindi a tutela dei mie preferiti, per non danneggiare, me lo tengo per me'', dice con una battuta parlando a Potenza, a margine di un convegno sulle infrastrutture.

Il Festival imbocca oggi il rettilineo finale: la quarta serata, con le cover e i duetti, fa da prologo alla finale che domani al teatro Ariston definirà il vincitore della 74esima edizione.