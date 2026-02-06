circle x black
Cerca nel sito
 

Milano Cortina 2026, show a San Siro: Mattarella apre le Olimpiadi

A Milano, Tomba e Compagnoni ultimi tedofori. Goggia accende il braciere a Cortina

La cerimonia d'apertura di Milano Cortina 2026
La cerimonia d'apertura di Milano Cortina 2026
06 febbraio 2026 | 18.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Via alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 con la cerimonia d'apertura e con l'accensione dei due bracieri. A Milano, gli ultimi tedofori sono stati Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. A Cortina, l'onore è spettato a Sofia Goggia, alla fine di una serata che abbraccia tutto il territorio coinvolto nell'organizzazione dei Giochi. 

Lo stadio di San Siro a Milano è stato teatro dell'anima della cerimonia, che è andata in scena contemporaneamente a Cortina, Livigno e Predazzo-

Al Meazza, sold out per l'occasione, è andato in scena un vero e proprio show di oltre 3 ore, che è partito dallo sport e abbraccia lo spirito olimpico. Tra giochi di luce, musica e balli, performance che hanno voluto celebrare l'identità italiana. Tante le star che si sono susseguite al centro dello stadio: prima Matilda De Angelis, direttrice d'orchestra d'eccezione, poi Mariah Carey, star internazionale che, con qualche aiuto dal gobbo, ha omaggiato Domenico Modugno con 'Nel blu, dipinto di blu' e ha cantato uno dei suoi brani più iconici, 'Nothing Is Impossible'.

Dopo aver accolto in tribuna d'onore il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, è stata la top model Vittoria Ceretti a portare la bandiera tricolore. A cantare l'inno d'Italia invece è stata Laura Pausini, seguita dall'attore Pierfrancesco Favino, che ha recitato 'L'infinito' di Giacomo Leopardi.

Scandito dal dj set di Mace, lo show è proseguito quindi con la sfilata degli atleti. La Grecia ha aperto la strada alle nazioni che gareggeranno, con l'Italia, in quanto Paese ospitante, a chiudere la parata. Fischi invece per Israele e Stati Uniti, quando nei maxischermi viene inquadrato il vicepresidente Vance, e ovazione per l'Ucraina.

Dopo i discorsi del presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò e della presidentessa del Cio Coventry, il presidente della Repubblica Mattarella ha dichiarato ufficialmente aperti i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Gli intermezzi musicali di Andrea Bocelli e Ghali hanno preceduto le ultime tappe della fiamma olimpica, trasportata dagli ex calciatori Beppe Bergomi e Franco Baresi, al centro di San Siro. Poi il passaggio alle stelle del volley azzurro maschile e femminile, nazionali entrambe campioni del mondo nel 2025 (azzurre anche campionesse olimpiche). Prima il trio Cambi-Egonu-Danesi, poi Anzani Porro e Giannelli.

Gli ultimi tedofori, due grandi ex sciatori, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, hanno acceso il braciere olimpico a Milano, all'Arco della Pace, così come Sofia Goggia a Cortina. I Giochi di Milano Cortina 2026 sono ufficialmente aperti.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano cortina 2026 milano cortina cerimonia apertura diretta cerimonia apertura olimpiadi cerimonia apertura milano cortina diretta cerimonia apertura milano cortina live
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza