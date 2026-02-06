Horizon Hunters Gathering annunciato per PS5 e PC

Guerrilla Games svela un nuovo titolo d’azione cooperativo per tre giocatori con elementi roguelike e narrazione dedicata, confermando l’espansione del franchise su PlayStation 5 e PC

Sony espande ulteriormente i confini dell'universo post-apocalittico nato dalla mente dei creatori di Aloy con l'annuncio di Horizon Hunters Gathering. Il titolo si presenta come un’esperienza d’azione cooperativa progettata per un massimo di tre partecipanti, attesa sia su PlayStation 5 che su PC. Il fulcro dell'esperienza risiede nella collaborazione tra i cacciatori per proteggere il territorio dalla minaccia delle macchine, attraverso un sistema di combattimento che riprende la precisione tattica dei capitoli principali della serie integrandola con dinamiche di squadra reattive e basate sull'abilità individuale.

La struttura di gioco permette di selezionare i protagonisti da un roster di cacciatori caratterizzati da stili di combattimento distinti, ognuno dotato di una propria campagna narrativa e di motivazioni personali. La progressione si affida a una personalizzazione profonda che include ruoli specifici e potenziamenti in stile roguelike, pensati per variare l'approccio a ogni sessione. La filosofia alla base del progetto punta su missioni altamente rigiocabili, come dimostrato dalle prime due modalità presentate: Machine Incursion, focalizzata sulla difesa da ondate di nemici guidati da un boss, e Cauldron Descent, una sfida a tappe in ambienti mutabili che premia i team capaci di scoprire passaggi segreti e risorse preziose.

Nonostante la recente revisione strategica di Sony riguardo ai titoli live service, Hunters Gathering si inserisce in una roadmap che include anche il progetto MMO Horizon Steel Frontiers e l'imminente Marathon. Per gli utenti che preferiscono l'esperienza tradizionale, gli sviluppatori hanno confermato la presenza di una modalità per giocatore singolo supportata da compagni gestiti dall'intelligenza artificiale. Guerrilla Games ha inoltre ribadito che la produzione di avventure narrative in solitaria rimane un pilastro fondamentale dell’identità dello studio, rassicurando la community sulla volontà di non abbandonare il formato che ha decretato il successo del marchio.

Sebbene non sia stata ancora comunicata una data di uscita definitiva, la fase di sperimentazione inizierà a fine febbraio con un playtest a scala ridotta, accessibile tramite il PlayStation Beta Program. Il gioco supporterà nativamente il crossplay e la progressione condivisa tra console e computer. Questa nuova iterazione del franchise rappresenta un tentativo di diversificare l'offerta ludica di Horizon, mantenendo intatti gli elementi estetici e meccanici che hanno caratterizzato la saga sin dal suo debutto.