Afghanistan, domani annuncio Biden su ritiro truppe Usa

Il presidente americano Joe Biden annuncerà formalmente domani il suo piano di ritiro delle truppe Usa dall'Afghanistan. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Come riferito oggi dal Washington Post e dal New York Times, Biden intenderebbe completare il ritiro delle truppe statunitensi entro l'11 settembre, 20esimo anniversario degli attacchi di Al Qaeda alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono. La precedente scadenza fissata dall'Amministrazione Trump prevedeva il ritiro entro il 1 maggio.