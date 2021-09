Guerini: "Resta il rammarico per quelli che avremmo potuto evacuare"

La Joint evacuation task force (Jetf) è rientrata ieri sera a Roma dall'Afghanistan. Ad accoglierla all'arrivo all'aeroporto di Ciampino con gli onori militari, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che ha espresso il “rammarico e costernazione” per le tante persone che cercavano l’aiuto dell’Italia e dei Paesi alleati in aeroporto a Kabul ma che non è stato possibile evacuare.