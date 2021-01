Aggiornate le FAQ del Governo: si può pescare anche in zona rossa

(Roma, 27 gennaio 2021)

Via libera alle attività di pesca anche in zona rossa, in quanto riconosciute dal Governo come attività sportive individuali.

La fumata bianca, arrivata nel pomeriggio di ieri con l’aggiornamento delle FAQ (domande a risposta) su cosa si può fare e cosa no con il nuovo dpcm, consente di poter pescare nelle regioni classificate a maggior rischio per quanto concerne il rischio da contagio da Covid-19.

La notizia, anticipata nei giorni scorsi da un giornale online di settore – nonsolonautica.it – dopo aver ascoltato fonti del Dipartimento per lo Sport, è stata confermata: sparita la FAQ criticata a lungo dalle federazioni di pesca sportiva Fiops e Fipsas, mentre in data 19 gennaio 2021, sul sito ufficiale del dipartimento, è stato confermato che le attività da pesca vanno considerate come sport individuali a tutti gli effetti, e pertanto valgono le stesse regole stabilite nel decreto per le attività sportive.

In pratica, in zona rossa sarà possibile pescare soltanto nel comune di residenza, come avviene per le altre attività sportive; in zona arancione, invece, è concesso lo spostamento a coloro i quali non potranno beneficiare dell’attività di pesca all’interno del comune di residenza, ma pure sempre nell’ambito regionale e riducendo comune al limite gli spostamenti.

Un provvedimento che era nell’aria, come era stato annunciato nei giorni scorsi , e che apre di nuovo alle attività di pesca individuale sportiva e amatoriale su tutto il territorio nazionale.

Intanto, la Regione Lombardia, attraverso l’assessore all’agricoltura, con deleghe a pesca e caccia, Fabio Rolfi, ha annunciato di aver inviato una missiva al Prefetto di Brescia per chiedere chiarimenti circa i verbali elevati nei confronti di 52 pescatori “pizzicati” dalla polizia locale nei pressi del Lago Mini Mella Poncarale, nonostante fosse in vigore la deroga alla pesca nei confini provinciali. L’ente regionale ha rivendicato il diritto degli appassionati che vogliono concedersi una giornata di pesca in libertà, in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative anti covid-19.

