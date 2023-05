Al Sant’Orsola arriva Easy Hospital, l’App che guida i pazienti nelle visite

Orientare e guidare i pazienti nel loro percorso di visita al Policlinico di Sant’Orsola di Bologna. È l’obiettivo di ‘Easy Hospital’, la nuova App sviluppata da Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per imprese e Pa, per facilitare l’accesso degli utenti ai servizi sanitari offerti nella cittadella del nosocomio. La soluzione – si legge in una nota - realizzata in collaborazione con il Policlinico, la Regione Emilia-Romagna e il partner tecnologico Tap My Life, integra i servizi offerti nello spazio digitale (Cup, elimina code, pagamenti), creando esperienze ibride, fluide e senza interruzioni nel passaggio con l'ambiente fisico (totem, sale di attesa, ambulatori) in cui sono collocati i servizi.

La App, disponibile gratuitamente negli store per smartphone iOS e Android – dettaglia la nota - è sempre aggiornata e in grado di accompagnare passo dopo passo il paziente nel suo percorso di visita: dalla conferma via Sms della prenotazione al tracciamento del percorso all’interno della cittadella ospedaliera, dal pagamento del ticket fino all’ingresso in ambulatorio, dove verrà avvisato con un alert quando è il momento della visita.

Anche l'accettazione diventa automatica: all'accesso al padiglione l'utente viene riconosciuto, se necessario effettua il pagamento e riceve il numero con il quale verrà chiamato una volta arrivato in sala d'attesa. Grazie alla navigazione indoor e outdoor, abilitate dal Gps, dal bluetooth e dai sensori che trasmettono dati per la localizzazione indoor a dispositivi mobile come tablet e smartphone (beacon) opportunamente posizionati all'interno dei padiglioni, l’utente sarà guidato attraverso una mappa dall'ingresso del Policlinico fino alla sala d'attesa a cui è diretto, eventualmente col supporto di una guida vocale al posto della mappa interattiva.

Al termine della prestazione, Easy Hospital proporrà al paziente anche altri servizi utili a completare la sua esperienza: ritorno all'area di parcheggio, accesso alle fermate del trasporto pubblico locale, collocazione di altri servizi utili, come farmacie e bar. Una volta conclusa la sperimentazione al Policlinico di Sant’Orsola ed elaborati i feedback degli utenti del servizio, utili per misurare risultati e valutare l’integrazione di ulteriori servizi come l’implementazione di una chatbot o integrazione con il Fascicolo sanitario elettronico o lo Spid, la App potrà essere adottata anche da altre strutture ospedaliere dell’Emilia-Romagna.

Gli ambiti di applicazione – conclude la nota - sono potenzialmente molteplici perché qualsiasi spazio che ospita servizi pubblici può consentire l'attivazione della guida online: si potrebbe estendere a settori come la cultura o il turismo, ad esempio per realizzare una guida interattiva nei musei o per scoprire centri storici e luoghi di interesse.