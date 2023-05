Amazon aggiorna Echo e Alexa a Matter, il nuovo protocollo per smart home

Amazon h annunciato l’aggiornamento Matter per Alexa, i requisiti di certificazione ‘Funziona con Alexa’ aggiornati per i dispositivi Matter. Con questo aggiornamento, gli utenti possono configurare i propri dispositivi Matter con iOS, inclusi i dispositivi Matter con protocollo Thread. I dispositivi Echo, Echo Plus ed Echo Dot di seconda generazione sono stati aggiornati per il supporto Matter, oltre a Echo (quarta generazione), abilitato come border router Thread. Ciò significa che chi usa Echo di quarta generazione può ora ampliare la propria Casa Intelligente con dispositivi Matter con tecnologia Thread oltre a Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth Low Energy (BLE) Mesh e dispositivi Matter con protocollo Wi-Fi. Sono oltre 100 milioni, dice Amazon, i dispositivi Echo su 20 modelli già presenti nelle case dei clienti in tutto il mondo che verranno aggiornati per supportare Matter.

Per aiutare gli sviluppatori a offrire esperienze di qualità attraverso i dispositivi Matter, lo scorso autunno il programma Funziona con Alexa è stato ampliato per i dispositivi Matter e i requisiti sono stati aggiornati “Sono entusiasta di poter rendere disponibili i nostri dispositivi ai clienti che utilizzano Alexa”, afferma Jerome Gackel, CEO di Eve Systems. “Una delle nostre maggiori sfide – dato che siamo in prima linea nel portare i primi dispositivi Matter con protocollo Thread nelle case dei clienti – è garantire che abbiano l’infrastruttura giusta a casa per connettersi ai nostri dispositivi. Con il badge ‘Funziona con Alexa’ e il supporto Thread su milioni di Echo già nelle case dei clienti, la creazione di questo viaggio senza soluzione di continuità sarà notevolmente accelerata.”