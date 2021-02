Ambasciatore e carabiniere uccisi, oggi i funerali di Stato

(Adnkronos)

Sono previsti per oggi presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Roma, i funerali di Stato dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in Congo. Presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente del Senato Elisabetta Casellati parteciperà, in rappresentanza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Subito dopo la funzione, i due feretri torneranno nei loro comuni di origine: Limbiate, in Lombardia, e Sonnino, nel Lazio. Per l'ambasciatore, domani sarà allestita nel Comune la camera ardente, sabato l’addio con una cerimonia al centro sportivo. Sempre venerdì si celebreranno le esequie di Iacovacci. La cerimonia è in programma alle 14,30 nell'Abbazia di Fossanova, dove lunedì scorso padre Andrea David gli aveva dedicato un momento di preghiera.

Intanto secondo quanto emerge dai primi risultati delle autopsie eseguite al Policlinico Gemelli, l'ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci sono rimasti uccisi in uno scontro a fuoco: non si è trattato quindi di un'esecuzione.