Amministrative, nessun candidato: in sette Comuni non si vota

Nessun candidato sindaco e consigliere e saltano le elezioni amministrative in sette Comuni. A quanto apprende l'Adnkronos, dai dati del Viminale, in sette Comuni non si andrà alle urne perché non sono state presentate o ammesse liste. Non si voterà domenica e lunedì prossimi a Mombello di Torino (Torino), Bienno (Brescia) e Chiauci (Isernia). A Mombello e a Chiauci nessuna lista è scesa in campo mentre a Bienno non è stata ammessa l'unica lista presentata. In Sardegna, dove le urne per le comunali si apriranno invece il 10 e 11 ottobre, per mancanza di aspiranti sindaci e consiglieri non si voterà in quattro Comuni: Sorgono (Nuoro), Gonnoscodina, Seneghe e Zerfaliu (Oristano).

Inoltre sono in tutto 217 i Comuni in cui soltanto una lista si presenterà agli elettori. Sono 182 i Comuni al voto il 3 e 4 ottobre dove in campo c'è una sola lista e la stessa situazione accadrà in 35 Comuni della Sardegna dove le amministrative si terranno invece il 10 e 11 ottobre. Non si può certo parlare di battaglia sui programmi né di sfida al cardiopalma tra candidati, eppure il destino di questi enti locali non è affatto deciso. Si tratta quasi sempre di piccoli Comuni e negli enti fino a 15mila abitanti quando il candidato primo cittadino è uno solo, sostenuto da un'unica lista di aspiranti consiglieri, la battaglia è contro il quorum.

Novità di quest'anno, a causa dell'emergenza covid, il quorum in casi come questi è stato abbassato al 40%. Per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti dove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Non solo: per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) che non esercitano il diritto di voto.