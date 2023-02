Apre lo sportello 'Generazione Terra', 60 mln dote finanziaria

La nuova misura “Generazione Terra” di Ismea per l’acquisto di terreni da parte di giovani imprenditori agricoli è partita oggi con l’apertura dello sportello alle 13 per la presentazione delle domande sul portale di Ismea. Ad annunciarlo sono i vertici di Ismea il presidente Angelo Frascarelli e il direttore generale Maria Chiara Zaganelli in una conferenza stampa al Masaf a cui ha partecipato il ministro delle Politiche agricole e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

“Non è un’apertura spot, questo strumento ci sarà tutti gli anni” ha detto Frascarelli spiegando che l'intervento fondiario per i giovani esiste da tanti anni ma a causa del covid prima e della guerra in Ucraina poi, era stato sospeso a favore di misure per la liquidità delle imprese. “Abbiamo voluto rinnovare lo strumento con l’obiettivo di creare un’impresa che abbia caratteristiche di successo: la prima è la valutazione di un soggetto giovane preparato e consapevole, il secondo elemento il progetto d’impresa che valuteremo con adeguata selezione. Valuteremo competenza e formazione”.

“La dotazione finanziaria è di 60 milioni di euro che mettiamo a disposizione è 25 milioni di euro per il centro nord e 25 ml per sud e isole, e per le startup la dotazione specifica è di 10 milioni di euro - ha detto Zaganelli - E’ una misura molto attesa che oggi rilanciamo ed è un segnale positivo perché è una misura strutturale ed è possibile grazie anche all’impegno delle organizzazioni che hanno voluto fortemente e difeso, perché l’accesso alla terra costituisce ancora una barriera per le giovani generazioni”.