Aprilia e il Gruppo Piaggio a sostegno dell’Emilia Romagna

Aprilia e il Gruppo Piaggio donano 200mila euro alla protezione civile a sostegno delle comunità dell’Emilia Romagna compie dall’alluvione.

La terra dei motori è stata colpita duramente da un alluvione che ha deturpato il paesaggio e l’urbanizzazione dell’Emilia Romagna, così in occasione dell’evento Aprilia All Stars, un aiuto concreto è arrivato da parte di un marchio, di un gruppo, che rappresenta al meglio la solidarietà che da sempre caratterizza il popolo italiano.

In oltre 15mila hanno invaso il paddock del Misano World Circuit in occasione di Aprilia All Stars

Un evento di amore, di solidarietà in favore di una regione e di una comunità duramente colpita dall’alluvione, il clima di festa dei motori si è sposato perfettamente con una gara di solidarietà, per l’occasione è intervenuta anche la Marina Militare con i suoi elicotteri, protagonisti dell’opera di soccorso all’Emilia Romagna.

In pista i piloti del Team Aprilia, da Aleix Espargarò a Maverick Vinales, da Lorenzo Salvadori a Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Presenti anche leggende del motociclismo tra cui Max Biaggi, Loris Capirossi e Alex Gramigni.

Il Gruppo Piaggio e Aprilia hanno donato un contributo di 10 euro per ogni appassionato intervenuto a Misano.

La cifra finale raccolta, 200mila euro, andrà alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna.

Una gara di solidarietà che ha visto anche i piloti Aprilia destinare ad aste benefiche alcuni dei loro oggetti utilizzati in gara: caschi, tute, stivali, accessori ambitissimi dagli appassionati, andati a ruba.

Lungo il tracciato del Misano World Circuit si sono alternate le esibizioni delle RS-GP guidate dai piloti Aprilia MotoGP, ma anche le superbike RSV4 e le leggendarie Aprilia 250 2T.

Immancabile per una occasione come questa, l’esibizione in pista, delle velocissime RS-GP 2023, le MotoGP di Aprilia protagoniste del Campionato Mondiale MotoGP.