Aria fredda dopo Pasqua, tornano neve e gelate: ecco dove

Addio all'anticiclone africano che ora si sposta verso il Regno Unito favorendo così la discesa di imponenti masse d'aria di origine artica dapprima sull'Europa centrale e poi pure sull'Italia. Il clima andrà raffreddandosi giorno dopo giorno fin quando un vortice ciclonico potrebbe portare la neve fin quasi in pianura al Nord. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che dopo un sabato temporalesco, soprattutto per il Centro-Sud, l'aria fredda che irromperà sul nostro Paese, non solo pulirà il cielo su gran parte delle regioni a partire dal giorno di Pasqua, ma causerà anche un tracollo delle temperature che di giorno non supereranno i 12-14°C su molte regioni. A parte qualche temporale sulla Sardegna meridionale, la giornata di Pasqua trascorrerà all'insegna del bel tempo. Sarà così anche per gran parte del giorno di Pasquetta, infatti salvo per qualche piovasco in Sicilia, il tempo sarà soleggiato su tutte le regioni fino al tramonto. Sarà verso sera/notte che l'arrivo di correnti artiche farà peggiorare il tempo dapprima sulle Alpi e nelle primissime ore di martedì 6 pure in pianura al Nordest. In questo contesto si formerà un veloce vortice ciclonico capace di riportare la neve fin quasi in pianura sul Friuli Venezia Giulia, fino in valle sulle Alpi e a quote collinari al Centro. Successivamente sarà nuovamente il freddo a essere protagonista con il ritorno di diffuse gelate notturne su tutto il Nord e sulle zone interne del Centro.

NEL DETTAGLIO

Sabato 3. Al nord: molte nubi al Nordest, qualche pioggia in Emilia, calo termico. Al centro: peggiora con temporali e grandinate. Al sud: peggiora entro sera su Appennini e Puglia con temporali.

Domenica 4. Al nord: soleggiato, ma più fresco e ventoso. Al centro: temporale pomeridiano sul Sud Sardegna. Al sud: piovaschi veloci al primo mattino, poi soleggiato.

Lunedì 5. Al nord: bel tempo. Al centro: soleggiato. Al sud: instabile in Sicilia con piogge, nubi sparse in Calabria, più sole altrove.

Martedì vortice ciclonico di stampo invernale, più freddo ovunque.