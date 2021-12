Arrestato lo zio dei fratelli Bianchi: deve scontare 5 anni per droga

Vito Bianchi, zio dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, ora sotto processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Colleferro, diretta da Vittorio De Lisa. L'uomo, 54 anni, si trovava già ai domiciliari e oggi sarà trasferito in carcere a Rebibbia in base a un ordine di carcerazione del Tribunale di Velletri per un cumulo di pene per reati relativi agli stupefacenti. I fatti contestati risalgono a qualche anno fa e comunque sono precedenti all'omicidio di Willy.

Vito Bianchi aveva fatto istanza per richiedere l'affidamento al servizio sociale ma il tribunale di Sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e lo ha ritenuto incompatibile con la detenzione domiciliare. Per questo ora dovrà scontare cinque anni di reclusione e pagare 20mila euro di multa.

Lo zio dei fratelli Bianchi, operaio edile, era stato arrestato a giugno e a ottobre del 2019 per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. A suo carico anche un tentativo di evasione a luglio del 2020. A febbraio scorso era passato dagli arresti domiciliari alla detenzione domiciliare.