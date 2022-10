Arriva “Monopoly In Viaggio per il Mondo”

Il gioco in scatola più famoso al mondo porta gli italiani in vacanza

È il gioco da tavolo per antonomasia, l’unico che con un’esclusiva nuova versione dedicata alla scoperta del Mondo permette a tutti di viaggiare giocando. Ma non solo: i giocatori più fortunati che troveranno all’interno della confezione uno dei biglietti d’oro vinceranno una vera Crociera MSC per quattro persone, per vivere una settimana da sogno e scoprire dei luoghi incantevoli.

Milano, 27 ottobre 2022 - Dal 1935 a oggi ha fatto divertire più di 1 miliardo di giocatori in 114 Paesi e continua a farlo “senza passare dal Via!” grazie a nuove interessanti versioni. Con ben 22 destinazioni diverse da visitare e scoprire, carte diario di viaggio alla mano, è arrivato il momento di partire per un’emozionante partita con il nuovo Monopoly In Viaggio per il Mondo. Con tanto di pedine a timbro e tabellone cancellabile, i giocatori timbreranno i magnifici luoghi visitati come fossero pagine del passaporto e scopriranno curiosità su tante destinazioni diverse: è il gioco perfetto per gli appassionati di viaggi, l’ideale per scoprire luoghi e usanze, ma anche per scegliere il luogo preferito e pianificare le prossime vacanze in modo insolito e divertente, per intrattenersi al meglio in vista delle tanto attese ferie.

Insomma, Monopoly In Viaggio per il Mondo è la grande novità di casa Monopoly in vista del Natale 2022. Il mitico tabellone - per la prima volta cancellabile - si trasforma, infatti, in una cartina geografica dove segnare tutte le destinazioni e i luoghi stupendi visitati con le pedine che eccezionalmente diventano anche dei timbri autoinchiostranti. Sarà come sfogliare una guida turistica stracolma di curiosità e ricordi indimenticabili. Le Probabilità e gli Imprevisti si trasformano in carte Diario di Viaggio, timbrabili e con tutte le curiosità e le situazioni tipiche che possono sorgere in vacanza con tutta la famiglia. Le Proprietà, invece, saranno delle magiche location sparse per il mondo, per sognare e immaginare il prossimo viaggio con gli amici o con mamma e papà.

Giocabile da 2 a 4 giocatori dagli 8 anni in su, pur essendo una nuova variante del “grande classico” dei giochi in scatola, lo scopo finale del nuovo Monopoly In Viaggio per il Mondo è sempre quello di vincere, ma questa volta completando per primi il proprio itinerario di viaggio che prevede una serie di destinazioni da scoprire e conquistare con le pedine a timbro.

Ma non finisce qui: proprio come Willy Wonka, Mr. Monopoly e MSC in vista del Natale regaleranno un vero sogno. Tra le migliaia di italiani che acquisteranno il nuovo Monopoly In Viaggio per il Mondo, infatti, ce ne saranno alcuni particolarmente fortunati. Chi troverà all’interno della confezione di Monopoly in Viaggio per il Mondo uno dei biglietti d’oro vincerà una Crociera MSC per tutta la famiglia: il sogno diventerà subito realtà con un’indimenticabile settimana di puro relax e all’insegna della scoperta, a scelta tra il Mediterraneo, il Nord Europa, i Caraibi, le Antille, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Egitto, Mar Rosso e Arabia Saudita. Chi sarà il più abile a girare in lungo e in largo per le caselle del nuovo Monopoly In Viaggio per il Mondo? Di sicuro, tutti quei giocatori baciati dalla dea bendata che troveranno l’ambito biglietto d’oro nella confezione del gioco e partiranno per una fantastica Crociera MSC verso le stesse magnifiche destinazioni che hanno visitato giocando!

