Attentati Francia, al via interrogatorio Salah Abdeslam

Il principale accusato ai processi per gli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi e Saint-Denis, Salah Abdeslam, viene interrogato a partire da oggi al processo in corso in Francia. In una prima fase di due giorni, Abdeslam sarà chiamato a rispondere a domande riguardanti il periodo precedente il mese di settembre 2015. L'unico superstite dei commando che fece 130 morti risponderà solo in sede di interrogatori previsti successivamente ai principali quesiti sul suo ruolo, dalla sua missione esatta, alla mancata attivazione della sua cintura esplosiva.