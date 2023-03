Audi S4 e S5 Black Edition: massima sportività

Debuttano in casa Audi le nuove varianti Black Edition e Black Edition Pro per le potenti S4 ed S5.

Audi S4 e S5 sono ora disponibili anche nella variante Black Edition e Black Edition Pro. Rappresentano una configurazione ancora più accattivante delle due vetture sportive, due pacchetti estetici in grado di esaltare la dinamicità.

Sull’intera gamma della Audi S5, dalla coupé alla cabriolet, il pacchetto Black Edition enfatizza il design grintoso delle sportive S, grazie ad una serie di particolari total black, dalla griglia anteriore single frame alle prese d’aria laterali senza tralasciare le cornici dei cristalli laterali e l’estrattore aria posteriore. Finitura total black anche per le calotte specchi retrovisori e listelli sottoporta.

Il cerchi in lega da 19 pollici hanno una finitura a specchio, quella da 20 pollici con design a 5 razze doppie invece sono in nero lucido.

Audi S5 Cabriolet: un V6 da oltre 300 CV

Il potente sei cilindri turbo da 3 litri, sulla S5 raggiunge quota 354 CV per una coppia massima di 500 Nm, in presenza del pack Black Edition i terminali di scarico hanno una finitura dark chrome.

Per chi cerca maggior grinta è disponibile anche il Black Edition Pro che abbina i proiettori anteriori a LED Audi Matrix alla tecnologia laser che consente una visibilità fino a 600 metri di profondità a partire da 70 km/h.

Alle finiture in nero lucido si abbinano LED sottoposta con proiezione al suolo del logo S, il badge dei quattro anelli è presente anche in prossimità dei passaruota posteriori, le pinze freno sono verniciate in rosso, lo logo S all’avantreno.