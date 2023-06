Automobilismo, 1000 Miglia presenta i prossimi eventi negli Stati Uniti

A Miami, in occasione dell’Italian National day, la presentazione di Warm up Usa 2023 e il lancio di 1000 miglia experience in Florida

In occasione dell'Italian National Day, la celebrazione della Festa della Repubblica Italiana organizzata dal Consolato Generale Italiano a Miami, 1000 Miglia ha presentato gli eventi futuri che verranno organizzati negli Stati Uniti. La serata, che si è svolta presso il Biltmore Hotel Miami Coral Gable, ha rappresentato un'importante occasione per annunciare gli sviluppi delle attività della Freccia Rossa sulla East Coast. A corollario dell’evento sono state esposte una Lancia Aurelia B24S Spider America del 1955, una Maserati A6GCS 2000 ‘Monofaro’ by Fantuzzi del 1950 e una Ferrari Dino 246 GTS del 1972, tre esemplari rappresentativi della storia dell’automobile Italiana.

1000 Miglia ha confermato la quarta edizione di Warm UP USA, in programma dal 31 ottobre al 5 novembre 2023 nella zona di Washington DC. Aperto alle classi di auto 1000 Miglia Era (costruite fino al 1957) e Post 1000 Miglia Era (costruite dal 1958 a oggi), l’evento si svilupperà in una giornata di allenamento sulle tecniche proprie delle gare di regolarità italiane e in una competizione di tre giorni in pieno stile 1000 Miglia che attraverserà gli scenari autunnali di West Virginia, Virginia e Maryland per concludersi nel centro della Capitale degli Stati Uniti.

Per il 2024, 1000 Miglia ha in calendario la preview di 1000 Miglia Experience Miami: la vivace città della Florida sarà la cornice perfetta per accogliere gli appassionati di auto d'epoca ed offrire loro un'esperienza di guida senza pari, circondata da paesaggi spettacolari e un'atmosfera unica. I partecipanti potranno immergersi nella cultura locale e godere di un evento straordinario.

"Ringrazio innanzitutto il Console Generale per aver offerto a 1000 Miglia l’opportunità di presentarsi in questa cornice che celebra l’Italia e le eccellenze che la rendono unica al mondo", ha dichiarato Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl. " La quasi centenaria storia della 1000 Miglia, unita allo spirito audace e pionieristico che, rimanendo fedele al suo DNA, continua a rinnovarsi e ad innovare, ci consente oggi di esportare questi eventi in ogni parte del mondo, raccontando le unicità dei luoghi che ci ospitano e regalando esperienze esclusive agli appassionati. Approfitto dell’occasione per ricordare che la 1000 Miglia 2023 è alle porte: dal 13 al 17 Giugno, infatti, si terrà la quarantunesima rievocazione della Corsa che attraverserà l’Italia da Brescia a Roma e ritorno, offrendo alle oltre 400 auto storiche in gara un’esperienza unica che solo “la Corsa più bella del mondo” può regalare".