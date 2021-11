Banche, dal Fir arrivano gli indennizzi oltre 50mila euro per i risparmiatori

"Con soddisfazione informiamo che già da ieri 17 novembre sono stati bonificati i primi indennizzi delle istanze forfettarie superiori a 50.000 euro", le cui domande erano state inoltrate attraverso piattaforma del Fir gestita dalla Consap. Lo annuncia all'Adnkronos Patrizio Miatello, presidente dell'associazione Ezzelino III da Onara, che è stata tra le promotrici del Fondo di indennizzo dei risparmiatori, attraverso la liquidità presente nel conti dormienti.

"Ringraziamo la segreteria tecnica della Consap e la Commissione tecnica per il loro continuo impegno senza soluzione di continuità dimostrato da sempre. E - aggiunge - ringraziamo i risparmiatori vittime e i politici che hanno sempre creduto nelle nostre proposte concrete, dandoci forza maggiore". Alcuni risparmiatori, aggiunge Miatello, come Antonio Selle ci ringraziano, perché questo bonifico in momenti come gli attuali è stato una salvezza".