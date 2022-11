Biden: "Molto presto libereremo l'Iran"

Così il presidente degli Stati Uniti durante un comizio tenuto in California in vista delle elezioni di midterm

L'Iran presto sarà "libero". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un comizio tenuto in California in vista delle elezioni di midterm. Mentre Biden stava parlando degli sforzi della sua Amministrazione per migliorare l'assistenza ai veterani, incluso l'ampliamento del trattamento dei problemi respiratori e dei tumori per le persone che hanno prestato servizio in Iraq e Afghanistan, ha fatto una pausa e ha affermato: "Non vi preoccupate, libereremo l'Iran". Poi ha subito aggiunto: "Li libereremo molto presto", senza aggiungere dettagli.