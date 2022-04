Borsellino, processo depistaggio: 26 aprile al via requisitoria pm

Prenderà il via il prossimo 26 aprile, all'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta, la requisitoria del processo per il presunto depistaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio. Lo ha deciso il Presidente del Tribunale Francesco D'Arrigo. Sul banco degli imputati ci sono tre poliziotti: Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. Sono accusati di concorso in calunnia aggravata. Si proseguirà poi il 27 aprile, sempre con la Procura, rappresentata dai pm Stefano Luciani e Maurizio Bonaccorso. E il 10 e l'11 maggio. Il 17 e il 18 e il 20 maggio toccherà alle parti civili. Il 30 e 31 maggio parleranno le difese che proseguiranno l'1 giugno e il 6 giugno.