Bridgestone Turanza All Season 6: il nuovo pneumatico quattro stagioni

Bridgestone Turanza All Season 6 è un nuovo pneumatico quattro stagioni realizzato sulla base di un’ampia ricerca di mercato condotta su migliaia di automobilisti europei.

In concomitanza con la forte crescita su tutti i mercati internazionali dei pneumatici quattro stagioni, gomme che oggi rappresentano il 21% del mercato europeo, il nuovo Bridgestone Turanza All Season 6 offre eccezionali prestazioni sulla neve.

Tre le aree chiave dove il nuovo Turanza All Season 6 eccelle:

● frenata: eccellenti performance in tutte le stagioni a seguito dei test condotti dal TUV SUD, il più autorevole istituto di collaudo automobilistico indipendente Europeo;

● prestazioni sulla neve: il TUV SUD ha confermato che in questo ambito, in frenata, curva e maneggevolezza, il Turanza All Season è sicuro e consente di affrontare con successo sfide invernali;

● durata: rispetto al suo predecessore, il Bridgestone Weather Control A005 EVO, il Turanza All Season 6 ha registrato un miglioramento del 20% in termini di chilometraggio.

Emilio Tiberio, Chief Technical Officer e Chief Operating Officer di Bridgestone EMIA, ha dichiarato: "Nello sviluppo di Bridgestone Turanza All Season 6 abbiamo ascoltato migliaia di automobilisti in tutta Europa.

Grazie a una comprensione davvero completa delle sfide quotidiane che devono affrontare alla guida, siamo in grado di espandere e migliorare continuamente il nostro ventaglio di prodotti per rispondere alle loro esigenze.

Sviluppato in linea con i valori del Bridgestone E8 Commitment, Turanza All Season 6 è una chiara esemplificazione della nostra continua spinta all'innovazione, essendo uno dei cinque nuovi pneumatici per i consumatori che verranno lanciati nel 2023 - e questo annuncio è particolarmente tempestivo in quanto risponde alla crescente diffusione del mercato dei pneumatici quattro stagioni in Europa, osservata negli ultimi anni."

Bridgestone Turanza All Season 6 è disponibile in 85 misure, da 16 a 21 pollici.