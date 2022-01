Burioni: "Vaccino covid miracoloso, rifiuto è incomprensibile"

"Rimango stupito di fronte al 10% di persone che rifiutano senza alcuna motivazione razionale un vaccino che ha una sicurezza mai vista prima e un’efficacia superiore a ogni speranza. Il vaccino è miracoloso, protegge con una percentuale altissima contro le conseguenze gravi del covid". Il professor Roberto Burioni, virologo del San Raffaele, si esprime così nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa. "Durante il lockdown lo abbiamo sognato un vaccino così. Sapere che qualcuno lo rifiuta è incomprensibile per un medico, ci vuole un sociologo per capire perché succede", aggiunge.

Cosa succede se qualcuno non sa di essere positivo e riceve il vaccino? "Se uno ha il covid e si vaccina, l’unico effetto negativo è lo spreco di una dose di vaccino. Non c’è nessun problema per chi ha il covid e si vaccina".