bwin data center: nel Derby d’Italia, Inter favorita con il 44% dei pronostici. In Champions sfida aperta tra Chelsea e Real Madrid

Roma 1° aprile 2022 – Dopo la sosta per le nazionali riparte la Serie A con il turno numero 31. Questa giornata si apre con una bella novità: dopo due anni, infatti, gli stadi tornano a potersi riempire al 100% della loro capienza. Domenica alle ore 15 l’Atalanta ospiterà il Napoli al Gewiss Stadium. Gli uomini di Spalletti al momento occupano il secondo posto in classifica a tre punti dal Milan: l’obiettivo è il primo posto. I bergamaschi invece vogliono provare a riagganciare la zona Champions. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) i tifosi si aspettano uno scontro dall’esito aperto: il 38% vede una vittoria partenopea, mentre il 32% auspica una vittoria casalinga da parte degli orobici. Il pareggio invece è dato al 30%. Tra i risultati esatti spiccano il 2-2 al 34% e il 3-1 al 15%. Il 17% è convinto che Mertens sarà il primo marcatore dell’incontro, seguito da Muriel (15%) e Boga (12%). In questo scontro di alta classifica l’Over 2,5 è giocato all’88%.

Qualche ora dopo la Roma sfiderà la Sampdoria a Marassi: i giallorossi tentano il sorpasso sull’Atalanta per un posto in Europa League. I tifosi pronosticano il successo degli uomini di Mourinho al 76%, mentre la vittoria blucerchiata è data al 20%. Tra i risultati esatti emergono lo 0-0 al 26% e l’1-2 al 19%. Tra i marcatori che potrebbero sbloccare il risultato Tammy Abraham, al 39% delle scelte, sopravanza il sampdoriano Caputo e i compagni di squadra Pellegrini e Zaniolo. Anche in questo caso si prospetta una partita ricca di reti con l’Over 2,5 giocato al 91%.

Alle ore 20.45 sarà il turno del derby d’Italia Juventus-Inter: si profila un match combattuto nella parte alta della classifica con i nerazzurri alla rincorsa dei cugini milanisti e i bianconeri che cercano il sorpasso proprio sull’Inter. Secondo il bwin data center il 44% dei tifosi pronostica come risultato finale una vittoria degli uomini di Inzaghi, mentre la vittoria dei bianconeri raccoglie il 32% delle preferenze; il 24% punta il pareggio. Tra i risultati esatti spiccano il 3-1 al 26% e l’1-1 all’15%. Il bomber più atteso come primo marcatore della gara è Vlahovic con il 31%, seguito dagli interisti Dzeko (14%) e Lautaro Martinez (13%). In questa sfida l’Over 2,5 è dato all’83%.

Tra i posticipi del lunedì, la capolista Milan, che cerca di mantenere le distanze dalle dirette inseguitrici, ospita il Bologna. Il 96% dei tifosi è convinto che saranno gli uomini di Pioli a vincere il match. I risultati esatti confermano le sensazioni degli appassionati, con il 4-0 dato al 29% e il 2-0 al 21%. Olivier Giroud potrebbe siglare il primo gol della partita secondo il 26% dei tifosi, seguito dai compagni di squadra Ibrahimovic (23%) e Theo Hernandez (9%). L’incontro potrebbe terminare con molti gol: l’Over 2,5, infatti, è puntato al 90%.

Il bwin data center ha anche scattato una fotografia delle aspettative dei tifosi sulle gare di andata dei quarti di Champions League in programma martedì 5 e mercoledì 6 aprile. A Lisbona gli appassionati pronosticano all’89% una vittoria del Liverpool sui padroni di casa del Benfica. L’Over 2,5 è dato al 68%. L’altra compagine britannica rimasta in gara, il Manchester City sfida l’Atletico Madrid all’Etihad Stadium: padroni di casa favoriti all’86%, mentre gli spagnoli raccolgono l’8% delle preferenze. In questo caso è l’Under 2,5 a prevalere al 53%. Mercoledì trasferta in Spagna per il Bayern Monaco contro il Villareal: i tifosi vedono un match in discesa per i bavaresi, che raccolgono il 91% delle preferenze con Over 2,5 giocato all’86%. Scenari ancora aperti per Chelsea e Real Madrid: il 48% pronostica una vittoria dei londinesi, mentre gli uomini di Ancelotti raccolgono il 41% delle preferenze; il pareggio è dato all’11%, con Over 2,5 al 68%.

