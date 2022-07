Caldo record, in arrivo Spagna 44 gradi

In arrivo una nuova ondata di caldo record in Spagna. Fra oggi e dopo domani, in alcune zone del Paese, le temperature raggiungeranno i 44 gradi. Solo tre settimane fa, la Spagna aveva attraversato uno dei periodi più caldi della sua storia.

Tredici delle 17 regioni autonome oggi hanno denunciato livelli di allerta, gialli, arancione o rossi, come mai era avvenuto a luglio. Le zone più colpite dal caldo sono il sud ovest del Paese e parte dell'isola di Maiorca.

Oggi a Madrid sono previsti 39 gradi, domani 41, e giovedì 42. Nella valle di Tagus, nel sud ovest, giovedì, si arriverà a 44 gradi. In seguito, sulle regioni costiere, sull'Atlantico e il Mediterraneo, tornerà il 'fresco' relativo, con temperature comprese fra i 25 e i 35 gradi. (segue)

Lo scorso anno a Montoro, in Aldalusia, sono stati registrati 47,4 gradi. Ma era agosto. Per il prossimo mese si supereranno i 50 gradi, prevedono i meteorologi locali.