Da 30 a 15 chili in sei mesi, la rinascita di Patch: il cane che ha sconfitto l'obesità

Patch è arrivato la scorsa estate all'Oakwood Dog Rescue di Hull in condizioni critiche, oggi vive una vita serena

13 gennaio 2026 | 16.42
Da cane obeso, quasi incapace di camminare, a compagno di avventure pieno di energia. È la storia, o meglio, la rinascita di Patch: un meticcio di dieci anni che grazie a delle cure veterinarie mirate e a una dieta controllata è riuscito in sei mesi a perdere oltre il 50% del suo peso corporeo, passato da 30 a circa 15 chili.

Patch è arrivato la scorsa estate all'Oakwood Dog Rescue di Hull, nell'East Yorkshire, in condizioni critiche: oltre a essere fortemente in sovrappeso, presentava diverse patologie cutanee, una lesione dolorosa al collo causata dal collare e una dentatura compromessa da carie avanzate. L'obesità, inoltre, lo esponeva a rischi di lesioni per movimenti anche semplici.

La rinascita di Patch

Secondo quanto riferito dal team del centro, Patch era stato nutrito per diverso tempo con pasta e cibo di scarsa qualità. "Quando l’ho visto per la prima volta sono rimasta sconvolta", ha raccontato Leanne Bottomley, che si è occupata personalmente del cucciolo. "Riusciva a malapena a stare in piedi", ha aggiunto.

Patch è stato salvato giusto in tempo e per lui hanno avviato le cure necessarie: sono stati somministrati trattamenti antiparassitari, steroidi e antibiotici per gestire le affezioni cutanee, impostando un regime dietetico rigoroso, a base di carne. Patch veniva nutrito quattro volte al giorno con pasti a base di carne, con una frequenza gradualmente ridotta nel tempo. Dopo un primo percorso di dimagrimento, a Patch sono stati estratti 28 denti: "Ora gliene restano solo sei. Il suo alito era terribile".

Una vera e proprio rinascita quella di Patch che con il dimagrimento è cambiato anche il suo carattere: "Il suo umore è migliorato. È il cagnolino più adorabile che abbia mai incontrato", ha spiegato Bottmley che spera che il cucciolo possa trovare presto una famiglia: “Ha avuto una vita difficile, ma ha l’energia e la voglia di vivere di un cucciolo”.

