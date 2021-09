Cara (Unipace): "Su fake news non possiamo far finta di niente"

"E' chiaro che non possiamo far finta di niente o trascurare quello che si legge tutti i giorni non di informazione ma di disinformazione. E dunque ecco il nostro intervento, un contributo che potrà essere o dovrà essere quello di cercare di rimediare, se non del tutto, perché non siamo soli su questa faccia della terra ma siamo tra quelli che vi partecipano alla vita attiva e come tali abbiamo pensato di promuovere questa iniziativa". Lo afferma il professor Gianni Cara, presidente di UniPace Roma, nel corso della Conferenza, "Effetti della disinformazione, dai conflitti alla quotidianità", organizzata dall’Università internazionale per la Pace di Roma, in partnership con la Web Press Media Reporter Association, che si è tenuta oggi a Roma presso la sede di Adnkronos Roma in Piazza Mastai, 9.

Per Cara tra le 'armi' che abbiamo per contrastare la disinformazione c'è quella di dare "un messaggio o messaggi a tutti coloro che con noi - precisa - hanno un rapporto formativo, perché vengano messi sull'avviso dell'uso di questa disinformazione".