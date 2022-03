Carburanti, oggi prezzi in calo per benzina e diesel

Verde e gasolio sostanzialmente appaiati a quota 1,83 in self service e sotto 1,96 in modalità servito

Invertono subito la rotta i prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio. Questa mattina le medie nazionali risultano infatti in calo. Benzina e gasolio sostanzialmente appaiati a quota 1,83 in self service e sotto 1,96 in modalità servito. Le quotazioni internazionali di benzina e gasolio sono in forte calo – l'equivalente di 4-5 centesimi al litro – e tornano sul livello di una settimana fa. Brent sotto i 110 dollari.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,833 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,836, pompe bianche 1,828), diesel a 1,828 euro/litro (-5, compagnie 1,824, pompe bianche 1,838). Benzina servito a 1,958 euro/litro (-6, compagnie 1,996, pompe bianche 1,885), diesel a 1,958 euro/litro (-3, compagnie 1,992, pompe bianche 1,892). Gpl servito a 0,852 euro/litro (invariato, compagnie 0,851, pompe bianche 0,854), metano servito a 2,195 euro/kg (+3, compagnie 2,282, pompe bianche 2,126), Gnl 2,135 euro/kg (+9, compagnie 2,158 euro/kg, pompe bianche 2,115 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,902 euro/litro (servito 2,115), gasolio self service 1,902 euro/litro (servito 2,122), Gpl 0,924 euro/litro, metano 2,660 euro/kg, Gnl 2,099 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 733 euro per mille litri (-40, valori arrotondati), diesel a 907 euro per mille litri (-52 valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1211,30 euro per mille litri, diesel a 1274,74 euro per mille litri.