Carfagna: "Berlusconi? Amarezza e delusione sono reciproche" - Video

“La delusione è reciproca, perché ho sempre conosciuto Forza Italia come il partito della governabilità, della stabilità e della serietà". Così a Sky TG24 Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale, Azione, ospite di Start. "Non mi sarei mai aspettata che Forza Italia prendesse quella decisione - ha sottolineato parlando della crisi di governo - peraltro senza che noi avessimo mai potuto condividerla. Perché ricordo che Forza Italia è stato l’unico partito italiano, forse l’unico partito al mondo, che in una crisi di governo non ha alzato neanche il telefono per chiedere ai propri ministri ‘che succede con il piano nazionale di ripresa e resilienza?’”.